В Сосновском районе фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего в ДТП

В Челябинской области ВАЗ залетел под зерновоз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 19:00 вчера, 16 июля, на автодороге Долгодеревенское – Кыштым. Очевидцы рассказали о ДТП в социальных сетях

По словам южноуральцев, легковушка вылетела на повороте на встречку, и водитель следовавшей в противоположном направлении фуры уже не мог уйти от столкновения.

ВАЗ разорвало пополам. Как рассказала в соцсетях девушка, представившаяся родственницей пострадавших, два человека, ехавшие в отечественной легковушке, погибли.

Из медиков первым к месту жуткой аварии прибыл фельдшер, бывший на вызове в Долгодеревенском. «Он был на вызове, бабушке давление мерил, когда его отправили на автомобильную аварию, – рассказал один из оцевидцев. – Вдумайтесь, простая неотложка – и кровавое месиво на трассе. Одного, без помощника, без медсестры. Тяжело даже описывать подробности. Однако, он не растерялся. Используя то, что есть в стандартном наборе медицинского чемоданчика боролся, за жизнь пациента. Изорвал все перчатки, там же рваное железо всюду. Я бегал по машинам в аптечках собирал перчатки. Когда приехали спасатели, он четко командовал ими. Те какие-то малоопытные, стали резать металл в совсем ненужном месте. Фельдшер приказал резать здесь, гнуть здесь и тянуть там. Пострадавшего достали. Реанимационная бригада приехала только через полчаса. Куда направить ходатайство о награждении этого парня?»

Скриншот из групп «Типичный Челябинск», VK

Увы, водитель, которого пытался спасти молодой человек, скончался. По словам очевидцев, реанимационная машина прибыла к месту ДТП лишь полчаса спустя, и спасти водителя не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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