Родители могут быть причастны к гибели двух детей в огне на Южном Урале

Установлена причина пожара, на котором погибли двое малышей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 16 июля, на станции Субутак Агаповского района.

Пожар начался, когда родителей не было дома: отец находился на работе в Магнитогорске, а мать ушла в магазин. В итоге самая старшая, 8-летняя девочка успела выбежать из дома, а ее братья 3-х и 5-ти лет, испугавшись, отказались идти за сестрой и спрятались в шкафу. Там и нашли их тела после того, как пожарные справились с огнем.

При этом девочка пыталась рассказать о пожаре соседям, но те не сразу вызвали пожарных.

По данным пресс-центра Протвопожарной службы Челябинской области, испытательная пожарная лаборатория обнаружила на диване в пристрое сгоревшего дома два включенных в сеть электрокипятильника – хозяйка дома собиралась стирать и начала греть воду. Видимо, перед уходом в магазин она просто забыла их выключить, предположили в пресс-службе учреждения. От включенных электроприборов загорелся диван, затем пол и стена, а дальше огонь ушел на кровлю дома. В этой части дома к приезду пожарных часть крыши уже обрушилась.

Также стало известно, что местные жители до приезда и вызова огнеборцев дважды заходили в горящий дом, чтобы найти детей. Один молодой человек догадался заглянуть в шкаф, но в условиях задымления в его глубине, среди вороха одежды, малышей не нашел.

Если бы соседи вызвали пожарных хотя бы на 10 минут раньше, детей удалось бы спасти, уверены в противопожарной службе.

Между тем, в следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели малышей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Челябинск, Виктор Елисеев

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