РМК отозвала еще один иск к активистам «Стоп-ГОКа» о возмещении судебных издержек

Русская медная компания не стала требовать с двух десятков активистов «Стоп-ГОКа» 150 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», назначенное на сегодня заседание Курчатовского районного суда по иску АО «Томинский ГОК» (учредитель – Русская медная компания) к активистам движения «Стоп-ГОК» о возмещении судебных издержек не состоялось. Об этом сообщил член координационного совета организации Василий Московец.

«В последний момент Томинский ГОК отказался от претензий, дело закрыто», – рассказал активист.

Напомним, «дочка» РМК требовала взыскать с 21 человека, в том числе эссеиста Владимира Егорова, юриста Владимира Казанцева, Ивана Волкова, 150 тысяч рублей в возмещение судебных издержек. Аналогичный иск, адресованный двум челябинским пенсионеркам Ирины Соловьевой и Натальи Мезенцевой, РМК отозвала на минувшей неделе.

Интересно, что поданы иски были также примерно в одно и то же время. Однако при рассмотрении иска к Мезенцевой и Соловьевой суд потребовал «дополнительные доказательства» (копии штатных расписаний), а уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что если РМК продолжит настаивать на столь кругленькой сумме, то можно говорить о необоснованном обогащении медного холдинга. Именно после этого от иска к пенсионеркам РМК отказалась. Копии штатных расписаний, кстати, так и не предоставив.

Челябинск, Виктор Елисеев

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