В Челябинске собираются пустить «под нож» еще один сквер

В Челябинске собираются отдать под застройку еще один сквер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз бизнесмены положили глаз на пока еще зеленый участок на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала – там хотят построить кафе. Городские власти в принципе не против и назначили по этому вопросу публичные слушания: обсуждение состоится четверг, 19 июля в 13:30 в Доме архитектора (проспект Ленина, дом 41-а). Экологи отмечают, что в Челябинске площадь парков и скверов не превышает 390 га. Конкретно в Курчатовском районе на одного жителя приходится около 4 квадратных метров зеленых территорий. А в целом, чтобы достичь норматива (16 квадратных метров на человека) площадь парков и скверов в Челябинске необходимо увеличить на 1,5 тысячи гектаров, то есть более чем в 6 раз.

Вместо этого «под нож» собираются пустить очередной сквер.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.07.18

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