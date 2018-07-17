«Совокупление со своей совестью»: грамотность школьников падает, а средний балл ЕГЭ по русскому языку растет

87 выпускников школ Челябинской области не получат аттестат зрелости по итогам ЕГЭ: они не смогли сдать экзамены сразу по двум основным предметам – по русскому языку и математике.

Как уже сообщал «Новый День», по результатам всех прошедших экзаменов в Челябинской области насчитывается 160 стобалльных результатов. Больше всего наивысших оценок получено по русскому языку, а средний балл по этому предмету составил 71,5, что на1,5 балла выше, чем в прошлом году.

Вместе с тем, ЕГЭ показали, что уровень грамотности школьников падает: выпускники не отличают разговорную речь от литературной и не знают элементарных правил. Так, без орфографических ошибок работу написал только каждый третий, с пунктуацией справились и того меньше. Грамматических ошибок смогли избежать только 36% выпускников, речевых – 37%.

«Школьники стали чаще писать так, как слышат: «черезвычайный», «мысыль», «жадливость», – отмечают в предметной комиссии. – Используют просторечия: «солдат стоит на боевом шухере», «мы с подругой шарились по магазинам».

Работы демонстрируют отсутствие начитанности и просто знания школьной программы: в сочинениях солдаты в романе Толстого «Война и мир» возвращались с Куликовской битвы, Тарас Бульба воевал с Золотой ордой, Павлик Морозов сдал свою семью фашистам. А в подтверждение своей позиции выпускники ссылались на компьютерные игры, комиксы и, например, «русское народное произведение «Дед Мазай.

Проверка развёрнутых ответов показала, что не все знают произведения школьной программы. Экспертам встречались работы, в которых утверждалось, что Тарас Бульба защищал Золотую орду и даже шведов, в «Войне и мире» солдаты возвращались с Куликовской битвы, а Павлик Морозов сдал свою семью фашистам.

Незнание предмета и отсутствие мыслей некоторые пытались завуалировать многословием и употреблением речевых штампов в собственной интерпретации: «подвиг – это нечто большее меньшее, как и все в нашей жизни», «белый снег накрыл землю, как жених невесту», «жизнь перевернулась с ноги на голову», «муж любит жену, жена мужа – и это горе они пронесли через всю жизнь», «любовь бывает разная: к человеку, к родине, к чтению», «доктор пошел на совокупление со своей совестью».

Снижались оценки и за утверждения типа «в стране все воры».

По мнению ряда экспертов, ситуацию может изменить введение устной части в экзамен по русскому языку для девятых классов, другие уверены, что при нынешней системе «натаскивания» к ЕГЭ ситуацию будет только усугубляться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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