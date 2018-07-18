Пенсионная реформа натравит молодых на стариков

Увеличение пенсионного возраста может сломать едва появившийся интерес работодателей к молодежи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последние два с половиной года на рынке фиксируется устойчивая тенденция сокращения числа официальных безработных среди молодых южноуральцев. Об этом заявил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.

Так, если в 2015 году молодые люди в возрасте 18-29 лет составляли 27% среди безработных Южного Урала, то в 2016 году их доля снизилась до 26%, а в 2017-м – до 23%. Конечно, в какой-то мере на подобную динамику повлиял кризис, начавшийся в 2014 году и ознаменовавшийся массовыми сокращениями на южноуральских предприятиях. И действительно, доля следующей возрастной категории (30-59 лет) росла в эти же годы с 55% в 2015-м до 58% в 2016-м и 60% в 2017-м.

Однако в первой половине 2018-го года доля безработных в возрасте 30-59 лет сократилась до 59%, а молодых людей 18-29 лет – до 19%. И Владислав Смирнов признает, что в последние годы востребованность молодежи работодателями растет.

Однако пенсионная реформа может сломать едва проявившуюся тенденцию. По оценке главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, доля южноуральцев предпенсионного возраста в последние годы колеблется в районе 5%, а пенсионеров, обратившихся в службу занятости, и вовсе насчитывают 2,5% от общего числа.

Такого соотношение (медианные 24% среди молодежи и 7,5% среди пенсионеров и почти пенсионеров) имеет под собой разные причины. Например, гуманное желание «додержать» работника до скорой пенсии. Хотя наверняка свою роль играет и больший опыт, погруженность в рабочие вопросы представителей старшего поколения, которые в этом будут всегда выигрывать у только что пришедших на предприятие молодых людей.

Но российские чиновники вдруг решают, что отправлять на пенсию женщин в 55 лет и мужчин в 60 – слишком большая роскошь для бюджета Российской Федерации.

К чему это может привести на рынке труда? С одной стороны, пожилые сотрудники вполне могут остаться на своей должности подольше. А если вдруг будет принято предложение некоторых общественников (продиктованное, безусловно, благими пожеланиями), и увольнение работников предпенсионного возраста (до 63 лет у женщин и до 65-ти – у мужчин) станет крайне сложным, молодым людям, только-только почувствовавшим внимание со стороны работодателей, вновь придется мириться со статусом безработного.

Который, к слову, окажется еще менее социально защищенным, нежели сейчас. По словам Владислава Смирнова, эта система также претерпит существенные изменения. «Будем платить много, но недолго», – кратко очертил будущее чиновник. Что значит «недолго», если даже сейчас пособие по безработице граждане РФ имеют право получать не более 12 месяцев подряд, остается лишь гадать.

Но обострится конкуренция и на рынке низкоквалифицированного труда. Нельзя не заметить, что снижение доли 18-29-летних молодых людей проходило на фоне увеличения доли 15-17-летних подростков, привлекаемых обычно на наименее квалифицированные специальности. Это значит, что их более старшие товарищи начали теснить несовершеннолетних с некогда привычных для них рабочих мест. А после увеличения пенсионного возраста в борьбу на этом же поле включатся и те, кто внезапно потерял право выхода на пенсию. Во-первых, крайне низка вероятность, что люди в возрасте «55-60 плюс» смогут быстро и успешно освоить новую для себя специальность. А во-вторых, и это самое главное: вряд ли при условии ограничений на увольнение граждан предпенсионного возраста найдется много работодателей, горящих желанием нанять такого работника, только что освоившего необходимую для них специальность.

Таким образом, грядущая пенсионная реформа просто натравит молодежь на старшее поколение, отнимающее у нее работу.

В 1969 году аргентинский писатель Адольфо Бьой Касарес опубликовал роман «Дневник войны со свиньями». Книга рассказывала о том, как в один «прекрасный» день молодежь объявила войну старикам. Молодые люди начали убивать пожилых просто за то, что те – старые. Пенсионная реформа должна стартовать в России в год 50-летия публикации романа. Не очень приятное совпадение...

Впрочем, при подобном развитии ситуации правительство Российской Федерации уж точно справиться с заявленной задачей – экономией средств Пенсионного фонда России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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