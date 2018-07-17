Впалая грудь и iPhone XVIII века: в Челябинске открылась выставка мужской моды (ФОТО)

В Челябинске открылась выставка «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века». Коллекция представлена Государственным историческим музеем (Москва).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция посвящена модным тенденциям того времени, и её цель – показать их не как странность, а как норму и обыденность. В центре внимания – XVIII век, один из самых интересных и значимых в истории мужской моды.

«Выставка посвящена мужской моде, а это уже интересно, потому что в настоящее время мужская мода переживает бурное развитие. И это очень хорошо, так как долгое время она была более консервативна, чем женская мода, и революционные изменения в одежде, которые происходили в ХХ веке, практически не коснулись мужчин. Но сегодня ситуация меняется – наиболее интересные коллекции можно увидеть на неделях мужской моды. И во многом дизайнеры обращаются к прошлым эпохам», – рассказала РИА «Новый День» старший научный сотрудник отдела ГИМ, автор и куратор выставки Наталья Виноградова.

Экспозиция построена на этом сопоставлении – моды прошлого и моды современности.

«Моду всегда надо воспринимать в контексте эпохи. Оценивать ее с точки зрения того времени, в котором она существовала, – продолжает Наталья Виноградова. – Самое главное – это смысл и значение представленных предметов. Здесь нет уникальных экспонатов. Наоборот, мы представили вещи, наиболее распространенные в обществе, где была мода, – то есть среди аристократии, потому что в то время больше никто не мог следовать моде. Это было средство дифференциации аристократии. И каждый из представленных предметов имел свой смысл и свое назначение. Но сегодня этот смысл искажается, и мы моду прошлого часто воспринимаем как нечто странное, курьезное.

Ну, как так – они носили парики! А парик в XVIII веке был одним из самых важных элементов всего образа: он указывал на статус человека, на принадлежность к гендеру – женщины парики, как правило, не носили – только в случае облысения из-за болезни или стрости, парик на женщине вызывал отрицательные коннотации.

Или, например, цвет – как принадлежность к гендеру – не имел значения. Он говорил лишь о предпочтениях эпохи. Здесь много розового цвета – его очень любили и женщины, и мужчины. Точно так же как макияж, как большое количество украшений. Это говорило о статусе человека.

Еще один предмет, которому сегодня не придают значения, – башмачные пряжки.

В XVIII веке по-другому интерпретировалось тело человека. На протяжении веков с физической точки зрения тело меняется мало, а вот одежда формирует его зрительный образ, который меняется в зависимости от моды. Для этой эпохи идеальной для мужчин была фигура «груша» – именно ее формировала одежда и аксессуары, подчеркивающие нужные для этого образа части тела. В начале ХIX века в моду войдет принципиально другой тип фигуры, до сих пор считающийся идеальным для мужчины, – перевернутый треугольник с широкими плечами и узкими бедрами. А в XVIII веке было наоборот.

Обратите внимание на складку, которая идет от шеи к плечу, – она создает дополнительное впечатление узких плеч и впалой грудной клетки. А дальше тело расширяется и создает контраст с ногами. И это самое важное: именно ноги считались самой привлекательной частью мужской фигуры, и их всячески стремились выделить, потому что они говорили о самых важных для того времени и общества характеристиках мужчины – грациозности, изяществе, подвижности.

Даже все церемониальные движения были основаны на танцевальных позициях и в них были задействованы, в первую очередь, ноги.

Поэтому ноги подчеркивали пряжками – богато декорированными, яркими.

Например, стальные пряжки – особая мечта модников того времени. Сталь во второй половине XVIII века ценилась очень высоко – порой дороже золота, тем более что изобрели способ огранки, заставляющей сталь блестеть, как бриллианты. Это была техническая новика, которой все стремились обладать – у нее была такая же привлекательность, как сегодня у iPhone последней модели».

Мы являемся наследниками моды, сложившейся в XIX веке, поэтому современные дизайнеры обращаются к эпохам, в корне отличающиеся, чтобы создавать новое.

«На выставке много фотографий с последних модных показов, – говорит Наталья Виноградова. – Например, коллекция «Осень – зима 2018 – 2019» Dolce & Gabbana. И вся эта коллекция вдохновлена образами модников XVIII века, но эти образы переработаны с точки зрения современной интерпретации.

Или Yamamoto: с одной стороны вы точно видите коннотации с той эпохой, но он смог интерпретировать богато декорированную моду XVIII века с точки зрения своих минималистических предпочтений, своих идеалов».

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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