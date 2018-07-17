Долгожданый «позитивчик»: в околочиновном эко-фонде поменяли всю верхушку, чтобы успокоить южноуральцев

В эко-фонде «Моя планета» убрали всю команду любимца нового министра экологии Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков ушел в отставку с поста генерального директора экологического благотворительного фонда «Моя планета». Об этом известила пресс-служба общественной организации.

Г-на Безрукова, буквально не расстающегося с нынешним министром экологии региона Сергеем Лихачевым, заменит Ксения Галкина, профессиональный (то есть по профильному образованию) эколог. Под себя новый гендир подберет и других участников фонда. «Ставку будем делать только на специалистов-экологов, а также экологов, имеющих опыт в преподавательской и просветительской деятельности, – заявила новый руководитель «Моей планеты». – Команда в фонде будет обновлена на 100%, и фонд больше не будет заниматься старыми проектами. Из старого планируется сохранить только экологическую приемную. Сейчас работа экологической приемной приостановлена сроком на 2 недели. Мы планируем полностью уйти в формирование позитивных экологических мероприятий, экологическое образование и экологическое просвещение граждан, а также формировать положительные социально значимые экологические проекты».

Правда, в протестных, «неположительных» действиях фонд не был замечен и ранее. Наоборот, при Виталии Безрукове организация активно сглаживала неформальные протесты, имитируя заботу об экологическом благополучии челябинцев. Объектами нападок фонда были, в основном, предприятии группы «Мечел» и Коркинский разрез (последний, как правило, без указания реального собственника разрабатывавшего его предприятия). В основном же, задача организации сводилась к формировании повестки, нивелирующей острую проблематику защиты окружающей среды в Челябинской области: фонд отметился в продавливании таких спорных проектов, как перенос челябинского мусора в Полетаево и захоронение хвостов обогащения Томинского ГОКа в Коркинском разрезе.

Впрочем, руководство общественной организацией Виталием Безруковым стало невозможным после того, как он стал советником новоназначенного министра экологии Сергея Лихачева, с которым и ранее поддерживал весьма тесные отношения. К тому же, министр крайне неудачно начал свое общение с общественными организациями, буквально наорав на них, упрекая, что не получил ожидаемого им от них позитива.

Зато теперь он получил общественную организацию, нацеленную исключительно на позитив. Как будто в регионе нет неблагоприятных метеоусловий, продолжающихся не одну неделю, игнорирующих даже действующие ограничения промышленные предприятия и чиновников, сконцентрировавших свое внимание на деятельности малых и средних предприятий и легковом транспорте – едва ли не главном загрязнителе, как пытаются они уверить челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.07.18

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