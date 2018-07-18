Общественники: на Южном Урале нет муниципальных пляжей

Общественники не нашли в Челябинской области муниципальных пляжей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения запустили мониторинг состояния пляжей и мест массового летнего отдыха жителей региона. За исследование этой сферы общественники взялись из-за участившихся обращений граждан на антисанитарию в прибрежных зонах и произвол арендаторов, не допускающих отдыхающих к водоемам.

«Мы посетили порядка 20 пляжей и выяснилось, что в Челябинской области, которую туристам представляют как озерный край, нет муниципальных пляжей. Выбор небогат – либо платные места отдыха, либо «дикие». Если хочешь цивилизованно отдыхать: в чистоте, с благоприятным гидрологическим режимом, под присмотром спасателей, то плати деньги. Если нет лишних средств, то иди в неорганизованные места отдыха с мусорными кучами, сломанными лавочками и зловонными кустами. Именно на таких пляжах зачастую происходят трагические случаи. На прошлой неделе были озвучены официальные данные: с начала купального сезона на водоемах погибли 18 человек», – рассказал эксперт организации Антон Неверов.

Общественники отметили, что местные власти устранились от вопроса организации и содержания пляжей. При этом, проводя мониторинг, активисты встречали установленные еще в советские времена раздевалки, игровые зоны и лавочки. То есть ранее необходимая инфраструктура существовала. Для комфортного и безопасного отдыха южноуральцев необходимо возродить систему городских пляжей и разработать программы государственно-частного партнерства, при которых выгоду получат все: отдыхающие, предприниматели и муниципальные бюджеты, считают общественники.

Кроме того, в ходе мониторинга были выявлены случаи самоуправства. «К водоему на пляже «Боярская станица», расположенному в Сосновском районе, тайного покупателя не допустили. Сотрудники отказались предоставить какие-либо документы, а после таких вопросов не продали билет», – сообщил общественник Игорь Шакиров.

Эсперты напоминают, что в соответствии с Водным кодексом РФ 20-метровая береговая полоса находится во владении государства, и к водным объектам должен быть обеспечен беспрепятственный проход. Плата может взиматься за предоставляемый предпринимателями комплекс услуг: лежаки, зонтики, раздевалки, душ, туалет, игровые зоны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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