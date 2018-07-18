Челябинцев оставили без воды

Челябинцев предупредили о плановых отключениях водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 18 июля, в связи с проведением плановых работ на сетях водоснабжения будет отключена холодная вода в домах челябинцев.

В Ленинском районе по улицам Дзержинского и Лизы Чайкиной будет проводиться плановая замена запорной арматуры.

Отключения коснутся домов по адресам: Новороссийская, 128, 130А, 130Б 132, 132А, 136А, 140, 140А, 103, 103А, 146, 122, 118, 114, 112, 110, 95 , 93, 91, 89, 87, 88, 86, 84, 82, 80, 79, 77, 76, 75, 74, 74А, 73, 72, 71, 70, 68, 66, 67А, 69А, 65, 65А, 65Б, 62, 60, 61, 61А, 61Б, 59А, 57, 57А, 56, 55, 55А, 55Б, 54, 53, 52, 49, 49А, 47, 47А, 47Б, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 38А, 36А, 34А, 34, 34Б, 25, 25А, 22, 20, 18, 18А, 21, 19, 15, 13, 12, 14, 10, 11, 9;

Барбюса, 272;

Гагарина, 64, 62, 62А, 60Г, 55, 66;

5-я Электровозная, 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б;

Дербентская, 46, 47, 45, 43Б, 45А, 47А;

Василевского, 83, 81, 79, 76, 74, 77, 70, 70А, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Магнитогорская, 91, 89;

Туруханская, 42, 49, 47, 41, 39, 38, 37, 36, 32;

Люблинская, 38, 36, 32;

Канатовский переулок, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 8, 10, 12, 4А;

Днепровская, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 13, 4, 6, 10, 16, 20, 22, 17, 19, 21, 29, 31, 33;

Пластская, 30;

Цимлянская, 3, 3А, 5, 5А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21А, 23;

Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37;

Лескова, 4;

Машиностроителей, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 26А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 33, 35, 37;

Ереванская, 3, 5, 7, 5А, 11, 13, 15, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 47, 49, 51;

Безрукова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 6;

Суркова, 45, 43, 41, 39, 37, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 7, 5, 5А, 4, 6;

Батумская, 25, 23, 21, 15А, 20, 16, 14, 12, 9А, 9, 3;

Нахимова, 3, 5;

Дзержинского, 23, 21, 21А, 19А, 17, 5А, 3;

Кронштадтская, 32;

Масленникова, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 11, 13, 15, 15А, 12, 14, 16, 16А, 18, 19; Л.Чайкиной, 13, 9, 11, 11А, 17, 19, 16, 18, 20.

Время работ: с 9 часов до 20 часов 18 июля.

В Советском районе на Российской, 303 проведут врезку затвора на водоводе большого диаметра (700 мм).

Водоснабжение будет отключено по адресам: Цвиллинга, 60 (адм.здание), Цвиллинга, 61, 61А, 62, 63, 64 к1 и к2, 77 (адм.здание), Свободы, 100, 100А (школа), 102, 102А, 104, 104А, 106, Монакова, 4Б (гостиница), Монакова, 27 (адм.здание), Евтеева, 7.

Время работ: с 18:00 18 июля до 18:00 19 июля.

В поселке Смолино на переулке Дачный будут вестись плановые ремонтные работы на водоводе.

Без воды: Дачный пер, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 14Б, 18А, 16 (учебное учреждение). Без воды также будет котельная завода «Агромаш».

Время работ: с 23:00 18 июля до 5:00 19 июля.

На Панфиловцев, 69 также ремонтные работы на водоводе. Без воды останется 80 частных домов по улице Панфиловцев, Старосмолинские Каменные Карьеры, Водрем 40, 25 (адм.здание) с 9:00 до 15:00 часов 18 июля.

Металлургический район:

На Б.Хмельницкого, 53 будут плановые ремонтные работы на водоводе.

Без воды 30 частных домов по улицам Богдана Хмельницкого, Тираспольской, Ушакова, Второй Пятилетки с 9:00 до 12:00 часов 18 июля.

Центральный район:

На Сони Кривой, 67А – тоже ремонтные работы на водоводе. Без воды только одно здание по адресу ремонта с 9:00 до 18:00 часов 18 июля.

В Калининском районе на Бр. Кашириных, 106 – ремонт водовода. Также одно здание без воды Братьев Кашириных, 106 и половина дома со стороны 108-го с 10:00 до 20:00 часов 18 июля.

На Электродной, 66 – ремонт на водоводе с 10:00 до 20:00 часов 18 июля. Без воды частный сектор по улице Электродная.

Курчатовский район:

Комсомольский пр, 45 – плановый ремонт водовода (д-150мм) с 10:00 до 20:00 часов 18 июля.

Информацию по всем плановым и аварийным работам, отключениям воды уточняйте на нашем сайте http://voda.uu.ru/ в разделе «Отключения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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