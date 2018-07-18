Челябинец, «заминировавший» общежитие после ссоры с женой, получил условный срок

Житель Челябинска осужден за ложное сообщение об акте терроризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.

В суде установлено, что 3 апреля нынешнего года около двух часов ночи мужчина, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер «02» Единой дежурной диспетчерской службы, куда сообщил, что в многоквартирном доме №50 по улице Абразивной заложено взрывное устройство, которое он скоро приведет в действие.

Разыграть подобную «шутку» челябинец решил, поссорившись с супругой. В отместку ей он и сообщил о готовящемся взрыве в общежитии, где живет с женой и тремя несовершеннолетними детьми.

Свою вину южноуралец признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором Калининского районного суда Челябинска приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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