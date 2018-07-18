В южноуральском ЗАТО рабочие завода полтора года сидели без зарплаты

Директора завода из Озерск оштрафовали за невыплату зарплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Озерска вынес приговор в отношении генерального директора АО «Завод «АтомСпецМаш». Он признан виновным в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

В ходе судебного заседания установлено, что топ-менеджер с января 2015 по август 2016 года не платил заработную плату 23-м работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила около 5,5 миллионов рублей.

Поступившие в указанный период на расчетные счета организации средства в общей сумме около 57 миллионов рублей и 169 тысяч евро (что на дату покупки валюты по курсу ЦБ РФ составило свыше 11,1 миллиона рублей) в первоочередном порядке были направлены на производственные нужды предприятия, а не нужды, связанные с выплатой заработной платы работникам завода.

Озерчанин в ходе судебного заседания признал себя виновным в совершенном преступлении. Задолженность по заработной плате погасил частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших. Наложенный судом арест на имущество АО «Завод «АтомСпецМаш» – 172 объекта недвижимого имущества стоимостью свыше 28 миллионов рублей сохранен для возможности исполнения наказания и удовлетворения требований гражданских истцов.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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