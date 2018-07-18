Лесничего из Челябинской области будут судить за взятку в три миллиона рублей

В Челябинской области бывший руководитель лесничества предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, и.о. главы ведомства утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалейское лесничество». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, а также мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия мужчина, занимавший должности директора ОГУ «Уфалейский лесхоз», руководителя ОГУ «Уфалейское лесничество» и ЧОБУ «Уфалейское лесничество», в 2007-2017 годах получил от директора ООО «Уфалейлес» взятку в сумме свыше 3,3 миллиона рублей за оказание покровительства при осуществлении деятельности по использованию лесов для заготовки древесины на арендованном участке лесного фонда.

При этом часть взятки на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей была получена под видом заработной платы, ежемесячно выплачиваемой фиктивно трудоустроенной в ООО «Уфалейлес» супруге лесничего.

Согласно достигнутой договоренности, чиновник беспрепятственно утверждал акты приемки работ, а также принимал и согласовывал лесные декларации ООО «Уфалейлес».

Кроме того, в 2016 году он потребовал, чтобы директор ООО «Уфалейлес» перечислил на лицевой счет ЧОБУ «Уфалейское лесничество» 200 тысяч рублей под видом оплаты услуг по договору с ЧОБУ «Уфалейское лесничество». Полученные средства руководитель лесничества направил на выплату премий работникам учреждения и расчет по заключенным договорам.

Также в мае 2017 года один из арендаторов лесного участка перечислил обвиняемому по его просьбе 3,5 тысячи рублей. Чиновник объяснил предпринимателю, что деньги необходимы для приобретения топлива для транспортных средств, которые будут использоваться для ликвидации лесного пожара, однако это не соответствовало действительности. Полученными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На имущество обвиняемого стоимостью 1 миллион рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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