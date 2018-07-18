Трудности с бамбуком: южноуральский бизнес оказался не готов принять китайских туристов

Челябинской области оказалось нечего предложить туристам из Китая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запущенный в начале июля авиарейс «Харбин – Челябинск – Москва» работает, минуя столицу Южного Урала: пассажиры из Китая не видят смысла останавливаться в Челябинске и летят, в подавляющем большинстве, в Москву. Об этом заявил директор Центра развития туризма в Челябинской области Дмитрий Столбов.

«Каждую неделю мы теряем 130 потенциальных туристов», – признался чиновник (загрузка рейса – 138 человек). Все дело в том, что южноуральский бизнес оказался совершенно не готов к приему массового туриста из Китая. По словам г-на Столбова, на сегодня в регионе нет объектов, способных принять группы из КНР.

Главных проблемы три. Первая – низкое проникновение Интернета за пределами областного центра. Жители КНР не мыслят себя без общения в мировой паутине, привыкли выполнять в китайской социальной сети множество операций: заказывать билеты, делать денежные переводы и прочее. Однако для Челябинской области широкая доступность интернет-соединений, прежде всего беспроводных, – все ещередкость. Для жителей Поднебесной это может стать шоком.

Отсутствует на Южном Урале и понятная для китайцев навигация. «Ни один объект не готов принять китайского туриста, который не говорит по-русски или по-английски», – отметил Дмитрий Ребров. Между тем, по словам первого заместителя министра культуры региона Григория Цукермана, массовый турист из Китая как раз по-английски не говорит. Так что в южноуральской гостинице для него будет большой сложностью даже туалет найти.

Наконец, третья проблема, о которой уже который год твердят чиновники от туризма, – сервис. Впрочем, дальше разговоров дело так и не пошло, и уровень сервиса в туристической сфере Челябинской области оказывается приемлем лишь для немногочисленных местных туристов, отличающихся невероятной неприхотливостью. Для китайских же граждан он может стать еще одним культурным шоком, вдобавок к сложностям с доступом к Интернету.

Есть и менее глобальные, но весьма немаловажные именно в силу своей специфики сложности. Например, отсутствие в регионе традиционной китайской кухни. «Нашей кухни хватит на два дня в качестве экзотики, но китайские туристы нацелены на пятидневные туры, а это значит, что остальные три дня им нужно будет предоставлять привычные для них блюда», – рассказал Дмитрий Столбов. Проблема в том, что на Южном Урале китайской кухней никто не занимается. Да и члены побывавшей на днях в регионе китайской делегации прозрачно намекнули, что лучше для этого приглашать китайских поваров. Потому что кухня в Поднебесной весьма специфична. «Ужин у них может состоять из 12-16 блюд, которые употребляют небольшими порциями. Не так, как у нас: полкило пельменей, тарелка супа – и нормально, – поделился опытом посещения КНР Григорий Цукерман. – Все эти блюда устанавливаются на круг, который можно крутить. Взял бамбук со свеклой, повернул круг, взял бамбук еще с чем-то. Это разные блюда. У нас с бамбуком трудности, плохо он растет в Челябинской области».

А по словам представителя одного из местных туроператоров, еще одной проблемой может стать отсутствие гидов-переводчиков. Как выяснилось, несмотря на то, что специалистов со знанием китайского языка готовит один из вузов Челябинска, в регионе они почти не задерживаются. Многие и вовсе уезжают жить и работать в КНР. А для проведения экскурсий нужны именно гиды со знанием языка, так как схема «гид+переводчик» не только увеличит время экскурсии примерно вдвое, но и сделает практически невозможным сохранить внимание туристов.

Впрочем, со всеми этими сложностями чиновники предлагают бизнесменам справляться самостоятельно. «Наша задача была затащить поток китайских туристов в Челябинскую область, – заявил Дмитрий Столбов. Мы ее выполнили: запустили рейс «Харбин – Челябинск – Москва». Но сделали это так быстро, что бизнес оказался не готов».

И теперь, если бизнес заинтересован в привлечении китайских туристов, со всеми сложностями ему придется справляться самостоятельно, намекнули чиновники.

Но если повесить вывески на китайском – еще куда ни шло, то как предприниматели будут привлекать переводчиков, а уж тем более гидов – большой вопрос. Как и проблема с поварами. По расчетам чиновников минкультуры, в год Челябинская область может рассчитывать пока на несколько тысяч туристов из КНР. Собственно, если умножить 130 человек на число недель в году, получится менее 7 тысяч. А зимой, по признанию г-на Цукермана, китайцы вряд ли поедут на Южный Урал – у них и дома горнолыжных курортов хватает. Вряд ли для такого числа туристов будет экономически обосновано приглашать китайских поваров.

Поэтому не исключено, что пассажиры рейса «Харбин – Челябинск – Москва» и дальше будут пролетать мимо Челябинска. Впрочем, недолго: правительство провинции Хэйлунцзян согласилось субсидировать полеты лишь до октября нынешнего года. И велика вероятность, что после октября рейс станет именоваться просто «Харбин – Москва».

Челябинск, Виктор Елисеев

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