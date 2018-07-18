Южноуральского полицейского задержали за убийство бывшей жены

Встреча полицейского с бывшей женой в Челябинске закончилась убийством женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе Челябинска.

По версии следствия, вечером 18 июня текущего года мужчина, в одном из гаражных кооперативов областного центра, совершил убийство 36-летней женщины а после вывез ее тело в район села Миасское и закопал.

По некоторым данным, речь идет о жительнице Тракторозаводского района. 18 июня она отправилась на встречу со своим бывшим мужем, с которой не вернулась. Родные челябинки начали ее поиски и обратились в полицию. Однако почти месяц женщину не могли найти.

В убийстве женщины признался ее бывший муж, действующий сотрудник полиции. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сейчас в отношении мужчины идет служебная проверка, по окончании которой он будет уволен.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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