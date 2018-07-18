Пригород Челябинска на два дня останется без воды

Жителей Копейска предупредили об отключении водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «ПОВВ», в четверг, 19 июля, планируются масштабные работы на сетях водоснабжения.

В частности, по адресу Копейск, улица Кожевникова, 51-«а» будет проведена замена ветхо-аварийного участка водопровода диаметром 500 миллиметров с установкой новой запорной арматуры. Также будут производиться работы на водопроводной станции третьего подъема по ревизии задвижки диаметром 500 миллиметров.

«Населенные пункты, которые на период работ 19 июля будут отключены от водоснабжения: Копейск, поселки Горняк, Потанино, Бажова, 2-й участок, 205 шахты, Северный Рудник, Вахрушево, Кадровик, 50 шахты, Советов; поселки Старокамышинский и Новосинеглазово – на сниженном давлении воды», – рассказали на предприятии.

Плановое время работ с 8 утра до 2 часов ночи. При этом до 6 утра будет пониженное давление воды, так как в этот период оно будет постепенно нагнетаться.

В некоторых населенных пунктах водоснабжение будет восстановлено раньше. В частности, в поселки Бажова и 50 шахты планируется подать воду к 15:00, в поселок Советов – около 18:00. Другим повезет меньше. Так, по информации диспетчера структурного подразделения ПОВВ в Копейске, в поселке Старокамышинск водоснабжение будет восстановлено лишь к 12:00 пятницы, 20 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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