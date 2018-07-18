В Озерске полторы сотни строителей год жили без зарплаты

В суд направлено уголовное дело руководителя строительной компании, по полгода не платившего рабочим зарплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СК «Регион-строй». Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

По версии следствия топ-менеджер строительной компании умышленно не выплачивал в полном объеме заработную плату работникам предприятия в период с октября 2016 по апрель 2017 года, а также с июня по октябрь 2017 года, поставив тем самым 158 работников ООО «СК «Регион-Строй» в тяжелую жизненную ситуацию. Сумма задолженности составила свыше 13,6 миллиона рублей.

Поступившие в указанный период на расчетные счета организации свыше 30 миллионов рублей в первоочередном порядке были направлены на производственные нужды, а не на выплату заработной платы работникам.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого стоимостью около 4 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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