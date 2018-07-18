В Челябинской области электрички «переведут» на местное время

Южноуральцев будут извещать об отравлении пригородных поездов по местному времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 августа информирование о времени отправления, прибытия, следования поездов пригородного сообщения будет осуществляться по местному времени (Челябинской области).

На железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира.

Для удобства гостей из других регионов время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.07.18

В Озерске полторы сотни строителей год жили без зарплаты. / Плюс один: НМУ в Челябинской области продлятся еще сутки. / Трудности с бамбуком: южноуральский бизнес оказался не готов принять китайских туристов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»