Под Челябинском в реке Миасс погибла рыба

Южноуральцев напугала всплывшая вверх брюхом рыба в реке Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятную находку жители пригорода областного центра обнаружили в районе Каштакского бора.

Огромное количество погибшей рыбы заполнило всю площадь руки Миасс, протекающей рядом.

Южноуральцы гадают о причинах гибели водных обитателей. Кто-то предполагает, что к ЧП привел очередной сброс в водоем загрязняющих веществ, кто-то не исключает вспышки заболевания.

Однако специалисты склоняются к тому, что причина гибели – погода. «Вода в реках и озерах нагрелась так, что рыба погибла, – цитирует «Первый областной» ведущего ихтиолога челябинского отдела камско-уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Игоря Ремчукова. – В нашей области каждый год случаются естественные заморы, связанные с длительным повышением температуры воды и цветением водорослей зеленых. В этот период происходит снижение кислорода в воде, и рыба погибает. И здесь мы видим типичную картину».

Ни о какой речи об экологической катастрофе не идет, уверены эксперты. Подлинную же причину гибели обитателей водоемов должны будет определить экспертиза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.07.18

В ЦВО прокомментировали итоги общественного мониторинга весеннего призыва. / В Челябинской области отправление электричек «переведут» на местное время. / В Озерске полторы сотни строителей год жили без зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»