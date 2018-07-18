На Южном Урале маршрутка улетела в кювет, есть пострадавшие

В Челябинской области маршрутка с семью пассажирами рухнула в кювет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 17 июля, около 16:00 на станции Буранная в Агаповском районе. Очевидцы рассказали о ДТП в социальных сетях.

«Рейсовая маршрутка «из-за неисправности ходовой части» (это предположение) вылетела на встречную полосу и легла на бок в кювет, – написали южноуральцы. – В салоне находились 8 человек, включая водителя. Детей и пожилых не было, только взрослые. Двоих увезли на скорой, остальные обошлись ушибами и ссадинами».

Впрочем, один из очевидцев предположил, что водитель «Газели» мог уснуть за рулем. По его словам, после того, как микроавтобус поставили на колеса, сотрудник ГИБДД проверил его техническое состояние и видимых неисправностей не нашел.

Уточнить информацию в ГИБДД пока не удалось.

Фото группы VK «На дорогах Магнитки (Магнитогорск)"

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