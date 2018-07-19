В Челябинске украли Ленина

В Челябинске неизвестные стащили из клумбы портрет Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе областного центра, рядом с бассейном «Строитель» на улице 50 лет ВЛКСМ. Жители района рассказали о случившемся в социальных сетях.

Раньше портрет Владимира Ленина был частью композиции, украшавшей клумбу. Однако вечером в воскресенье портрета вождя мирового пролетариата челябинцы на привычном месте уже не увидели.

В соцсетях горожане высказывают разные предположения по поводу того, кто мог бы это сделать. Кто-то считает, что на такой шаг могли пойти ярые коммунисты, другие предполагают, что это дело рук бездомных.

Однако большинство склоняется к мнению, что это выходка местных подростков. «Адреналин... Фотки в инсте... Рассказ о геройстве... По-любому, школота», – написала одна из жительниц района.

Жителей района подобный «героизм» не устраивает. «Сделали для людей, нет же, нужно что-то снять, стырить, лезут вечно в эту клумбу фотографироваться, ходят цветы мнут, ну что за люди???» – возмущаются недовольные горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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