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Четверг, 19 июля 2018, 10:35 мск

Новости Челябинск

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Дождь избавил Челябинск от жары

Дожди, начавшиеся на Южном Урале, прогнали жару.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем в четверг синоптики обещают температуру воздуха не выше +20 градусов по Цельсию.

Относительно резкое похолодание пришло в центральные районы Южного Урала благодаря дождям. Осадки в виде продолжались практически всю минувшую ночь. Прогнозируются они и в течение нынешнего дня, а также вечером, ночью и весь следующий день. Не исключены грозы.

По данным Челябинского гидрометцентра, дождь в Челябинске и окрестностях прекратится лишь к утру субботы, 21 июля. Температура воздуха в следующие два дня может немного повыситься – до +24, +25 в пятницу днем и +23, +25 градусов в субботу. Ночные температуры, по оценкам синоптиков, будут колебаться в пределах 14-17 градусов выше нуля.

В целом, на Южном Урале сохранится достаточно жаркая погода. Сегодня днем на юге области столбик термометра подберется к 30-градусной отметке. Но дожди все-таки внесут свои коррективы. Так, в ночь на пятницу на Южном Урале ожидается +12, +17. Днем на исходе рабочей недели ожидается +23, +28. В ночь на субботу еще немного похолодает – до +11, +16. Днем столбик термометра в различных районах Южного Урала поднимется к отметкам от +22 до +27 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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