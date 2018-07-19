19-летний челябинец проведет восемь лет в колонии за торговлю наркотиками

Житель Челябинска осужден за сбыт наркотических средств через интернет-магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 19-летнего местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном размере, склонении к потреблению наркотических средств, а также легализации денежных средств в крупном размере.

В суде установлено, что молодой человек в январе 2017 года организовал на территории Челябинска преступную группу с целью сбыта наркотических средств через созданный им интернет-магазин. В период с апреля по ноябрь 2017 года члены преступной группы разместили на территории Челябинска и Челябинской области посредством закладок свыше 185 граммов синтетических наркотиков.

Кроме того, в апреле – мае 2017 года челябинец предложил неустановленному лицу приобрести и употребить наркотические средства, убеждая в наличии позитивных ощущений от их потребления. Убедившись в том, что ему это удалось, сообщил неустановленному лицу номер лицевого счета для перечисления денежных средств в счет оплаты за приобретенное наркотическое средство.

В период с января по ноябрь 2017 года молодой человек легализовал около 2 миллионов рублей, полученных от незаконной реализации наркотических средств, обналичивая их через банкоматы или расплачиваясь за товары и услуги.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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