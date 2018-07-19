Экс-глава южноуральского села, «превративший» школу в жилой дом, предстанет перед судом

В Челябинской области бывший глава сельского поселения предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нязепетровского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления.
По версии следствия мужчина в 2013-2015 годах незаконно передал две муниципальных квартиры, расположенные в селе Ункурда, в собственность третьих лиц, которые не имели права на получение жилья.
В результате незаконных действий были существенно нарушены права и законные интересы граждан, в установленном порядке состоявших на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Муниципальному образованию «Ункурдинское сельское поселение Нязепетровского района Челябинской области» причинен материальный ущерб в размере свыше 670 тысяч рублей.
Кроме того, в 2015 году глава села незаконно перевел нежилое здание бывшей школы, расположенное в поселке Беляево, находящееся в частной собственности, в статус жилого многоквартирного дома, в котором по документам было образовано и введено в эксплуатацию 11 квартир. Данные «квартиры», непригодные для проживания, в дальнейшем путем оформления ряда сделок были проданы по завышенной цене конечным покупателям, приобретавшим их с целью «обналичивания» и хищения средств материнского капитала (материалы по данным фактам выделены в отдельное производство).
В ходе расследования на установленное имущество экс-чиновника стоимостью 500 тысяч рублей наложен арест.
Прокурором района в интересах муниципального образования предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного преступлениями ущерба.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нязепетровский районный суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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