Прокуратура: жильцы муниципальных квартир не обязаны платить больше норматива, если нет водосчетчиков

В Златоусте по требованию прокурора 89 нанимателям жилых помещений произведен перерасчет по услуге холодного водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста провело проверку по заявлению нанимателей жилых помещений по вопросу применения повышающего коэффициента к нормативу потребления ХВС в связи с отсутствием индивидуального прибора учета.

«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» предусмотрено, что оснащение жилого помещения приборами учета, их ввод в эксплуатацию, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены только собственником жилого помещения, отметили в прокуратуре.

Жилищным кодексом Российской Федерации также установлено применение повышающего коэффициента только собственникам жилого помещения, соответственно, применение повышающего коэффициента к нормативу потребления ХВС нанимателям жилых помещений по договору социального найма неправомерно, констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города руководителю ООО СМУ «Ремстроймонтаж» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

По результатам рассмотрения представления 89 нанимателям жилых помещений по договору социального найма произведен перерасчет по услуге ХВС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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