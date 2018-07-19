Магнитогорец объяснил убийство женщины желанием погасить долги

24-летнего магнитогорца, убившего женщину из-за машины, арестовали на 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-летняя жительница Магнитогорска год назад переехала вместе с мужем и ребенком в США. Недавно она с двухлетним сыном приехала в гости к родителям и решила продать свой автомобиль «Шкода Октавия». 16 июля она разместила объявление о продаже в Интернете, через некоторое время ей поступил звонок с предложением показать автомобиль. Встречу покупатель назначил в одном из автосервисов Магнитогорска.

Женщина уехала и больше домой не вернулась. 17 июля ее тело со следами насильственной смерти обнаружено в Кизильском районе. В убийстве заподозрили владельца автосервиса – автомобиль погибшей найден у него в боксе.

Как оказалось, парень набрал кредитов, но гасить их нечем, поэтому он решил продать автомобиль «американки» и рассчитаться по долгам. Мужчина вину признал.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.07.18

Прокуратура: жильцы муниципальных квартир не обязаны платить больше норматива, если нет водосчетчиков. / Экс-глава южноуральского села, «превративший» школу в жилой дом, предстанет перед судом. / 19-летний челябинец проведет восемь лет в колонии за торговлю наркотиками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»