Пока все бунтуют: в подразделении Пенсионного фонда России прошли обыски

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в межрайонном управлении пенсионного фонда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках расследования в управлении дважды проводили выемку документов. Руководитель магнитогорского подразделения ПФР Любовь Штейн допрошена в качестве свидетеля.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 19.07.18

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