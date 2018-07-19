Пока все бунтуют: в подразделении Пенсионного фонда России прошли обыски

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в межрайонном управлении пенсионного фонда.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках расследования в управлении дважды проводили выемку документов. Руководитель магнитогорского подразделения ПФР Любовь Штейн допрошена в качестве свидетеля.
В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 19.07.18
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