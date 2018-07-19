На Урале автомобиль слетел в воду, погиб пятилетний ребенок

В Кусинском районе автомобиль упал в воду, погибли два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Магнитка.

ВАЗ 21-114 двигалась по технической дороге. В машине находились 33-летний мужчина, 40-летняя женщина и 5-летний ребенок. Кто управлял автомобилем, пока не известно. Водитель не справился с управлением, и машина слетела в водоем, сообщает «Первый областной». Мужчине удалось выбраться из тонущего автомобиля, а женщина и ребенок погибли.

Куса, Ольга Арсентьева

Куса. Другие новости 19.07.18

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