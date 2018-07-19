Один отсиделся, остальные проголосовали: кого из южноуральских депутатов Госдумы благодарить за пенсионную реформу

Южноуральские единороссы поддержали пенсионную реформу. Правда, не единогласно. Один их них не рискнул взять на себя ответственность как за положительное, так и за отрицательное решение.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и для 8 лет для женщин. Вся парламентская оппозиция выступила против, но шансов «развернуть реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

На пленарном заседании, где обсуждался пакте документ, присутствовали 432 депутата. Из них против реформы проголосовали 104 парламентария, 328 – за. Воздержавшихся не было, зато были неголосовавшие. Например, депутат от Челябинской области, представитель фракции «Единая Россия» Олег Колесников, он взял больничный.

Остальные южноуральские депутаты проголосовали следующим образом:

«Единая Россия»

Андрей Барышев – за

Виталий Бахметьев – за

Владимир Бурматов – за

Дмитрий Вяткин – за

Анатолий Литовченко – за

Олег Колесников – не голосовал

Василий Шишкодеов – за

Елена Ямпольская – за

«Справедливая Россия»

Валерий Гартнуг – против

ЛДПР

Виталий Пашнин – против.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.07.18

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