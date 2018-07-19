Учительницу из Челябинска в Италии разбил инсульт: страховки может не хватить

Педагога из Челябинска разбил инсульт в Италии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59-летняя челябинка почувствовала себя плохо 15 июля, на следующий день после приезда в итальянский Римини.

После того, как педагога госпитализировали, ей поставили диагноз «ишемический инсульт». Сейчас у челябински нарушена речь и она с трудом передвигается. Страховка, которую женщина оформила, вылетая в турпоездку, может не покрыть всех расходов, опасаются родственники.

«По показанию врачей клиники транспортировка общим рейсом невозможна, нужен специальный транспорт с медперсоналом. Связь пока держим через мамину сестру, которая тоже находится там,» – цитирует «Первый областной» сына пострадавшей.

Южноуральцы обратились с просьбой о помощи в министерство здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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