Машинист РЖД ответит за взятку взамен на премии

В Челябинской области машинист-инструктор оформлял премии за отдельную плату.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении СКР на транспорта, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в течение 2017 года мужчина, занимая на тот момент времени должность машиниста-инструктора локомотивных бригад одного из локомотивных депо Южно-Уральской железной дороги, неоднократно получал взятки от членов локомотивных бригад локомотивного депо за включение их в список работников, претендующих на вознаграждение за обеспечение безопасности движения. Общая сумма взяток, полученных подозреваемым, составляет свыше 190 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.18

Учительницу из Челябинска в Италии разбил инсульт: страховки может не хватить. / Один отсиделся, остальные проголосовали: кого из южноуральских депутатов Госдумы благодарить за пенсионную реформу. / На Урале автомобиль слетел в воду, погиб пятилетний ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»