Северо-запад Челябинска готовится к пробкам

На одной из главных магистралей северо-запада Челябинска ограничивают движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, в Калининском районе города с 20 июля будет ограничено движение.

«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части с 8 часов 20 июля до 20 часов 25 июля будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы на участке от улицы Ворошилова до улицы Чайковского», – уточнили в администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.18

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