Богатые, но нецивилизованные: челябинцы не спешат помогать природе

Больше половины челябинцев готовы к раздельному сбору мусора, правда, реально делают это единицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Российской академии народного хозяйства и госслужбы спросили у жителей Челябинска, как они относятся к идее сортировки мусора.

Готовность к раздельному сбору выразили 59,3% респондентов. Среди нежелающих сортировать свои отходы (а об этом заявил каждый четвертый) большинство мужчин в возрасте от 31 до 50 лет с высоким уровнем материальной обеспеченности. Чаще всего данная позиция отмечалась жителями Советского и Центрального районов.

Тех, кто уже разделяет бумагу, стекло, пластик и бытовые отходы всего 8,7%. Как правило, это женщины старше 50 лет с уровнем материальной обеспеченности выше среднего. Интересно, что большинство уже разделяющих твёрдые коммунальные отходы живет в Тракторозаводском районе Челябинска.

«С тем, что раздельный сбор мусора является признаком цивилизованного городского быта, поспорить сложно. Изменения, внесенные в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ, расширили полномочия региональных властей, в том числе – утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов, и их раздельного сбора, – прокомментировали итоги опроса в РАНХиГС. – В Челябинской области утвержден порядок сбора коммунальных отходов и жителей постепенно приучают к раздельному сбору мусора. Однако, как показал социологический опрос, далеко не все пока к этому готовы».

Добавим, что порыв к раздельному сбору мусора часто разбивается о невозможность куда-то рассортированные отходы пристроить. Так, челябинских дворах начали появляться специальные контейнеры для пластика, но нет для стекла и бумаги. Можно сдать мусор общественным организациям, но они просят, чтобы стекло и пластик были вымыты и высушены – далеко не каждый будет так «заморачиваться» с отходами, да еще платить за вызов машины пусть небольшие, но все-таки деньги.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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