Женщине, задушившей новорожденного, дали 2 года «строгача»

В Челябинской области в законную силу вступил приговор в отношении 35-летней жительницы Троицка, признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, днем 3 февраля 2018 года во дворе одного из частных домов Троицка обнаружили тело новорожденного мальчика. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, т.к. под наблюдением медиков она не находилась. С ее слов, ребенок родился мертвым, поэтому она вынесла тело в двор. Вместе с тем, согласно заключения эксперта установлено, что причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия. После этого, женщина призналась в том, что задушила ребенка.

Пятеро несовершеннолетних детей осужденной помещены в специализированные учреждения. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденная и ее адвокат, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, обжаловали приговор в Челябинский областной суд. При этом просили учесть, что она является матерью пятерых несовершеннолетних детей. Суд оставил жалобы без удовлетворения.

Челябинск, Павел Зварзин

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