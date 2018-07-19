В Челябинске полицейский убил бывшую супругу

В Челябинске сотрудника полиции подозревают в убийстве бывшей супруги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летняя челябинка исчезла месяц назад: 18 июня она собиралась вместе с бывшим мужем заехать в гараж, а потом встретиться с родственницей. Но на встречу не явилась.

Экс-супруг, работающий в полиции, сообщил следователям, что из гаража женщина отправилась домой. Через месяц ее тело нашли недалеко от села Миасское. По версии следствия, именно муж-полицейский убил челябинку, а потом вывез тело за город и закопал в лесу.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По некоторым данным он уже сознался в совершении преступления.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.07.18

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