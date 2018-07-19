Попытка №2: в Челябинске не дали вырубить еще один сквер

Челябинцам пришлось отстаивать сквер, где три года назад мэрия, вроде бы, запретила строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, участники публичных слушаний выступили категорически против возведения двухэтажного здания кафе на территории небольшого сквера по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе Челябинска.

Внешне здание кафе, казалось бы, не вызывало особенных опасений. Правда, располагалось оно на участке в центре сквера. Жители соседних домов, для которых эта территория является единственным местом отдыха, разумеется, выступили против строительства. Почему-то такая позиция вызвала недоумение проектной организации. Ведь, по утверждениям ее представителя на публичных слушаниях, ни одно дерево в сквере не должно было быть срублено. Опасности подвергался лишь газон, посреди которого вместо клумбы и должно было вырасти здание кафе.

На заявление жителей близлежащих домов, что где-то рядом обязательно появится стоянка автомобилей (и, может быть, как раз на территории сквера), авторы презентации ответить не смогли. Но это было не самым страшным.

Оказывается, на сегодня существует лишь концепция кафе посреди многострадального сквера, эскиз проекта. Который, действительно, не предполагает вырубки деревьев, а лишь уничтожение клумбы. Правда, каким образом кафе будут строить, авторы эскиза ответить не уточнили. Но ведь понятно, что вряд ли здание будут строить с помощью обычных лопат, а стройматериалы будут переносить на руках. «Как туда технику переведут? – вопрошали участники слушаний. – Да вы половину сквера угробите!»

Впрочем, дискуссии, как таковой, не получилось. С самого начала один из депутатов Челябинской городской Думы заявил, что все парламентарии высказались против строительства кафе. Уже после этого был понятен итог публичных слушаний.

Но результат оказался менее предсказуемым. Так, участники форума внесли две куда более жестких инициативы (с учетом того, что публичные слушания имеют только рекомендательный характер, благодаря решению Челябинской городской Думы).

Во-первых, городскому парламенту и мэрии Челябинска предложили включить участок, на котором собираются построить кафе, в состав сквера. Действительно, каким-то образом земельный участок, расположенный практически ровно посередине сквера оказался... к территории сквера не принадлежащим. Именно поэтому идея построить кафе неожиданно возродилась через три года после того, как его строительство было запрещено ( что заверено, по утверждениям противников строительства, подписями первых лиц Челябинска).

Исходя из этого, участники слушаний предложили включить спорный участок в состав сквера, далее – и вовсе ввести мораторий на вырубку зеленых насаждений и требование к организации строительных работ на территории Челябинска без осуществления вырубки зеленых насаждений. Кстати, по словам председательствовавшего на публичных слушаниях депутата Челябинской городской Думы, в будущем планируется ввести спорный участок в состав «зеленого фонда» города.

Участники собрания встретили последнее известие аплодисментами. Правда, нашлись и сомневающиеся. Одна из челябинок напомнила, что три года назад их тоже заверили, что проблема решена. Однако, «вдруг» та же организация вновь предъявила претензии на злосчастный участок. К тому же, напомнила горожанка, решение публичных слушаний имеет лишь рекомендательный характер. И мэр может спокойно этим решением пренебречь.

В итоге в текст решения была включена и еще одна рекомендация: расторгнуть с застройщиком договор аренды земельного участка. Впрочем, окончательное решение, в любом случае, остается за главой города.

От себя отметим, что, возможно, челябинские активисты перешли на новый уровень самоорганизации. После обсуждения описанного вопроса корреспондент РИА «Новый День» заметил автобус марки ПАЗ, отъезжающий от Дома архитектора, где проходили публичные слушания. В его салоне находились участницы публичных слушаний.

Возможно, горожане уже готовы даже на финансовые затраты для защиты своей позиции. Вряд ли пожилые жители северо-запада в таком количестве прибыли бы на слушания, чтобы выразить свое мнение. Но им дали такую возможность, наняв автобус, который доставил их к месту действа и обратно. По всей видимости, общественный активисты начали использовать методы, давно полюбившиеся их противникам. Только они привозят к месту действия не проплаченных «студентов», а людей, заинтересованных, но лишенных возможности высказаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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