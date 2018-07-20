Деньги – зло: заболеваемость населения прямо пропорциональна тратам на охрану окружающей среды

В Челябинске выявили любопытную закономерность: чем больше чиновники тратят на охрану окружающей среды, тем сильнее болеют южноуральцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участница общественных экологических движений Любовь Чагаева проанализировала данные Челябинскстата, находящиеся в открытом доступе:

«Заходим на сайт Челстата и в разделе «Окружающая среда» видим файл от 27 апреля 2018. «Текущие затраты на охрану окружающей среды в Челябинской области». Открываем. Читаем. Текущие затраты на охрану окружающей среды в Челябинской области сотавили:

2010 г. – 6 590 179,9 тысяч рублей!

2011 г. – 8 050 023,5 тысяч рублей!

2012 г. – 10 344 496,0 тысяч рублей!

2013 г. – 10 110 834,0 тысяч!!!

2014 г. – 10 303 934,0 тысяч!!!

2015 г. – 10 369 223,0 тысяч!!!

2016 г. – 10 736 709,0 тысяч!!!

2017 г. – 10 496 938,0 тысяч рублей!!!

Итого за восемь лет на охрану окружающей среды в Челябинской области было израсходовано 77 миллиардов 2 миллиона 336,9 тысяч рублей!!! Из них на научно исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных взаимодействий на окружающую среду:

2012г – 9 607,0 тысяч рублей

2013г – 10 695,0 тысяч рублей

2014г – 10 472,0 тысяч рублей

2015г – 6 116,0 тыс руб

2016г – 5 454,0 тыс руб

2017г – 4 476,0 тыс руб

Итого за шесть лет на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных взаимодействий на окружающую среду было израсходовано 46 миллионов 820,0 тысяч рублей! Чьи же это деньги? Деньги эти, граждане, из нашего с вами кармана. Ибо в бюджете только деньги налогоплательщиков. Никаких других денег там нет и быть не может! В карманах олигархов, кстати, тоже. Все эти деньжищи были ввалены для того, чтобы нам с вами легче дышалось, лучше жилось. Чтобы ядовитые выбросы заводов, кормящих олигархов, как можно меньше действовали на окружающую среду, а стало быть, и на наши организмы. Хорошо бы, конечно, узнать конкретно, на ЧТО они были израсходованы. Но, боюсь, нам это не удастся. Если у кого-то есть ресурсы по этому поводу – милости просим высказываться. Другой вопрос: принесли ли эти вложения результат? Смотрим медицинскую статистику там же. Заболеваемость населения Челябинской области по основным классам болезней. С того же 2010г по 2017г. Итак, если некоторые инфекционные и паразитарные болезни пошли на спад , то новообразования, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, пищеварения показывают рост:

новообразования – +26,6%

болезни системы кровообращения – +38%

болезни органов дыхания – +10%

болезни органов пищеварения – +16,8%.

Положение удручающее. Заболеваемость растет. Впрочем, как и деньги, расходуемые на то, чтобы ее, этой заболеваемости, стало меньше, поскольку ведь окружающая среда оказывает влияние на наше здоровье? Понятно, что не только окружающая среда, но и продукты питания, наследственность, семья и прочее. Но все же… Откуда такой дисбаланс? Не понятно. Пока. Это всего лишь цифры. Сухая статистика. Смею предположить, что выделенные средства были освоены и пошли не в нужное русло? То есть, статья расходов какая бы надо, а результат предположительно противоположный.

Например, денсредства были израсходованы на экологическую экспертизу Томинского ГОКа (к примеру, гипотетически), но улучшения здоровья населения не может произойти из-за самого факта строительства ГОКа. То есть деньги как бы на благое дело, а на самом деле… как всегда…

И да: измеряется всё это уже в человеках! Не в рублях (тысячах рублей), а в человеках! Болеют-то конкретные люди, дети… Предположение, наверно, спорное. Ну, что ж. Давайте поспорим. Будет интересно», – написала общественная активистка в группе «Экология жизни» в соцсетях.

Спорить с ней пока никто не стал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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