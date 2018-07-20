Челябинцы выход на митинг «За права человека»

В Челябинске состоится митинг «За права человека».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из лозунгов мероприятия станет «Чем меньше знаешь, тем легче тобою управлять». Организаторы заявили 2,5 тысячи участников.

«Мы всегда призываем действовать в рамках закона. Но, и к нам, гражданам РФ, требуем уважения и соблюдения наших прав, провозглашённых законом:

предоставление для общественных собраний городских площадок в центре города, например пл. Революции;

прекращение преследований и обвинений в экстремизме активистов, защищающихнациональные интересы страны от действий офшорной коммерческой структуры;

обеспечение законного порядка на общественных слушаниях;

прекращение провокаций правоохранительных органов на митингах и пикетах;

защиту граждан от произвола и хулиганства сотрудников коммерческих структур», – заявлено в требованиях.

Кроме того, участники митинга намерены выступить против Томинского ГОКа, вывоза челябинского мусора в Полетаево, уплотнительной застройки и повышения пенсионного возраста.

Мероприятие согласовано мэрией. Митинг стоится сегодня, 20 июля, в 18 часов на площадке у ледовой арены «Трактор».

Челябинск, Павел Зварзи

Челябинск. Другие новости 20.07.18

Деньги – зло: заболеваемость населения прямо пропорциональна тратам на охрану окружающей среды. / В Челябинске задержали «главного» по саммитам. / Попытка №2: в Челябинске не дали вырубить еще один сквер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»