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Пятница, 20 июля 2018, 07:39 мск

Новости Челябинск

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За полгода бешеные животные напали почти на пять тысяч южноуральцев

За полгода 2018 года на нападения бешеных животных пожаловались 4,8 тысячи жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на территории Южного Урала ситуация по бешенству сохраняется достаточно напряженной.

За 6 месяцев 2018 года в области зарегистрировано 23 очага бешенства среди животных в 19 неблагополучных пунктах. Наибольшее количество обнаружений смертельного вируса приходится на диких животных (лисы, енотовидные собаки) – 15 случаев. Случаев заболевания бешенством среди людей за 6 месяцев 2018 года не зарегистрировано.

Количество обратившихся с укусами и ослюнениями за 6 месяцев 2018 года составило 4 тысячи 742 (показатель 143,5 на 100 тысяч населения, что на 6% ниже уровня аналогичного периода 2017 года – 152,2 на 100 тысяч населения).

Челябинск, Виктор Елисеев

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