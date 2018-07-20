На Южном Урале третьи сутки ищут подростка-инвалида

В Челябинской области третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка.

Напомним, подросток пропал в районе поселка Туктубаево 17 июля. На следующий день его родственники обратились в полицию. К поискам подключились спасатели и волонтеры. Известно, что 14-летний южноуралец страдает аутизмом, ДЦП и эпилепсией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ассоциации спасателей, поиски были приостановлены сегодня в полночь. В 8:00 масштабные поисковые работы возобновлены.

19 июля окрестности поселка, лесной массив и прибрежную зону обследовали сотрудники полиции и МЧС, волонтеры «Легион-СПАС» и добровольцы, а также кинологический расчет ЧРОО «Ассоциация спасателей».

Кинологический расчет приступил к работе около восьми часов вечера 19 июня. «Кинолог с поисковой собакой обследовали территорию более 10 километров, – рассказывает руководитель ассоциации Римма Садыкова. – Так как недалеко от населенного пункта, где потерялся ребенок, находится водоем, то в первую очередь поисковые группы обследовали прибрежную зону. Здесь же работал и кинологический расчет Ассоциации спасателей. Кроме того поисковая собака обследовала территорию лесного массива в заданном квадрате, но, к сожалению, пока поиски результатов не принесли. 20 июля мы планируем также направить для поисковых работ кинологический расчет».

В оперативном штабе работает спасатель-фельдшер Ассоциации спасателей. «В ходе проведения поисковых работ одного из волонтеров укусил клещ. Фельдшер оказал первую помощь пострадавшему. 20 июля наш специалист также будет находиться в оперативном штабе. Аптечка первой помощи оснащена перевязочными и кровоостанавливающими материалами, шинами, воротником-шанса, спасательным одеялом и другим», – рассказывает руководитель Ассоциации спасателей.

Между тем, волонтеры заявляют, что людей для организации поисков не хватает и объявили дополнительный набор добровольцев. Все, кто хочет помочь в поисках мальчика, могут обратиться по телефону: 8-951-455-13-17 (Татьяна).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

Второй пошел: по делу о российско-казахстанском форуме задержан еще один соратник Гаттарова. / За полгода бешеные животные напали почти на пять тысяч южноуральцев. / Челябинцы выходят на митинг «За права человека». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»