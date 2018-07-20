«Холера, тиф, малярия»: в Челябинске строят дом на месте кладбища

В Челябинске появилась очередная «стройка на костях».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство жилого дома на улице Орджоникидзе без соблюдения необходимых предосторожностей возмутило краеведов. О «стройке на костях» рассказал координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

«Компания «Магистр» приступила к строительным работам на улице Орджоникидзе на территории бывшего магометанского кладбища около Войскового остановочного пункта, – написал краевед на своей странице в социальных сетях. – Здесь хоронили солдат-мусульман, умерших от ран, и переселенцев мусульманской веры, умерших от инфекционных болезней. Строительные работы здесь нужно вести под контролем санитарных служб. К сожалению, котлован и траншея уже вырыты. Очень вероятно, что зараженные останки солдат и переселенцев вывезены на свалку. Холера, тиф, малярия... угроза вполне реальная!»

Между тем, как отметил позднее общественник, в строительной компании понятия не имели о том, что на арендованном ею под застройку земельном участке некогда располагалось кладбище.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

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