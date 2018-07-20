Челябинцев стращают раком за использование фильтров

Челябинские антимонопольщики выясняют, зачем лифты в Челябинске заклеили пугающей рекламой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, горожане пожаловались антимонопольной службе на содержание информации «Фильтр не спасет от онкологии», направленной, по их мнению, на запугивание жителей города и формирование представления о возможности получить данное заболевание при использовании для очистки воды домашних фильтров с помощью листовок, появившихся на информационных стендах в лифтах многоквартирных домов.

Кроме того, некоторые заявители посчитали, что сведения об угрозах для здоровья фильтрованной воды дискредитируют их производителей.

«По мнению ведомства, размещение информации «Фильтр не спасет от онкологии…» может содержать признаки недобросовестной конкуренции и создавать у потребителей впечатление о преимуществах иной питьевой воды, например, бутилированной. Достижению этой цели способствуют сведения о статистике выявленных заболеваний, которые также заявлены на информационных стендах в многоквартирных домах», – отметили в антимонопольной службе.

В настоящее время ведомство продолжает работу по установлению и изучению всех обстоятельств размещения данных сведений.

Кроме того, представителями антимонопольной службы на Экспертном совете по применению рекламного законодательства при Челябинском УФАС России соответствующая информация доведена до организации, размещающей рекламу на принадлежащих ей стендах в жилых домах, на которых и был установлен спорный материал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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