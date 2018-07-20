В коркинском поселке погибла трехмесячная девочка

Под Челябинском погиб младенец.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня ночью в поселке Роза, расположенном в Коркинском районе.
Трехмесячная девочка неудачно упала с дивана. Родные малышки вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, как пишут «Вести Коркино», спасти ребенка не удалось: врачам оставалось лишь констатировать смерть младенца.
В настоящее время по факту трагического инцидента проходит доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.07.18
Челябинцев стращают раком за использование фильтров. / «Холера, тиф, малярия»: в Челябинске строят дом на месте кладбища. / На Южном Урале третьи сутки ищут подростка-инвалида. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»