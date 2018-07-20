В коркинском поселке погибла трехмесячная девочка

Под Челябинском погиб младенец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня ночью в поселке Роза, расположенном в Коркинском районе.

Трехмесячная девочка неудачно упала с дивана. Родные малышки вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, как пишут «Вести Коркино», спасти ребенка не удалось: врачам оставалось лишь констатировать смерть младенца.

В настоящее время по факту трагического инцидента проходит доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

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