Циклон отступает: на Южном Урале будет сухо и жарко

Циклон, господствовавший на Южном Урале несколько дней, отступает: последняя декада июля обещает быть жаркой и сухой

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди – небольшие возможны в отдельных территориях еще сегодня и завтра. Но дневные температуры вновь доберутся до отметки в +25.

На следующей неделе синоптики обещают дожди только во вторник. Температура воздуха будет постепенно расти и к следующим выходным достигнет +30.

Отметим, ветер в Челябинске в ближайшую неделю ожидается небольшой силы и преимущественного северного и восточного направления. Из чего можно сделать вывод, что режим «черного неба» продлится в областном центре до конца месяца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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