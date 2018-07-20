российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 июля 2018, 10:44 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

В Копейске «растаяла» самая большая клумба в городе

Самую большую клумбу Копейска жители растаскивают на чернозем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний месяц некогда самая большая клумба пригорода Челябинска, расположенная на улице Хохрякова, буквально тает на глазах: слой чернозема сократился уже наполовину. Причем заметно это невооруженным глазом, так как неизвестные расхитители даже не стараются скрыть изменений: землю отгребают с одного бока.

Впрочем, решившие открыть на месте цветника монумент в память респрессированных копейчан (по неизвестной причине, в качестве прототипа мемориала выбран известный монумент Джорджу Вашингтону) представители местного Союза промышленников и предпринимателей ничуть не огорчены столь молниеносным «таянием» клумбы.

«Скорее всего, первый «подкоп» сделал кто-то из Союза предпринимателей и промышленников Копейска, – пишет KopOk.ru. – Как организаторы этого проекта, бизнесмены часто приходили на место будущего памятника, пытались исследовать место, на котором его установят. Вероятно, заодно и сняли часть земли с клумбы, чтобы жители готовились: скоро здесь будет стоять что-то грандиозное».

После «первой лопаты» к действу присоединились, по всей видимости, уже местные жители: не пропадать же добру, решили копейчане. Тем более, что уже осенью здесь будет стоять копия монументу первому президенту США, к репрессированным южноуральцам никакого отношения не имевшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

Циклон отступает: на Южном Урале будет сухо и жарко. / В коркинском поселке погибла трехмесячная девочка. / Челябинцев стращают раком за использование фильтров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров