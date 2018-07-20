После исчезновения подростка-инвалида под Челябинском возбуждено дело об убийстве

СКР возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения в Сосновском районе подростка-инвалида.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», 14-летний южноуралец пропал 17 июля в поселке Туктубаево. На следующий день его родные обратились в полицию. Известно, что мальчик страдает аутизмом, ДЦП и эпилепсией.

«20 июля 2018 года в Сосновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственно комитета Российской Федерации по Челябинской области поступил материал о том, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик, – сообщили в региональном управлении СКР. – В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)».

В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск мальчика. На месте работают следователи, следователи-криминалисты следственного управления по Челябинской области. Для организации работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области С.И. Шульга, который взял расследование уголовного дела на личный контроль.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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