Уфалейский водоканал, многократно превысивший ПДК в стоках в реку, отделался мизерным штрафом

Прокуратура Верхнего Уфалея выявила нарушения водоохранного законодательства в МУП «МПО Водоканал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея провело проверку соблюдения МУП «МПО Водоканал» требований законодательства, регулирующего порядок пользования водными объектами.

«Установлено, что основным видом деятельности МУП «МПО» Водоканал является водоснабжение, водообеспечение и водоотведение населения, социальных и других объектов на территории Верхнеуфалейского городского округа. Предприятие имеет комплекс очистных сооружений, постоянно осуществляет сброс сточных вод в реку Уфалейка. На территории очистных сооружений действуют две лаборатории, которые не имеют аттестации и аккредитации. Согласно журналу лабораторного контроля, показатели качества сбрасываемых сточных вод превышают допустимые концентрации загрязняющих веществ в несколько раз», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, МУП «МПО» Водоканал в нарушение требований водного законодательства осуществляет сброс загрязняющих веществ в водный объект река Уфалейка с превышением содержания предельно допустимых значений вредных веществ, констатировали в надзорном ведомстве.

Прокурором города в отношении исполнительного директора МУП «МПО Водоканал» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты).

По результатам рассмотрения постановления прокурора исполнительный директор оштрафован на 10 тысяч рублей.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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