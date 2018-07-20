В Копейске жильцы многоквартирного дома отапливали соседнее здание

В пригороде Челябинска административное здание без спроса подсоединили к чужому теплообменнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку по вопросу правомерности использования общего имущества собственников многоквартирного дома.

Проверкой установлено, что от теплообменника, установленного в многоквартирном доме, производится нагрев горячей воды и теплоснабжение расположенного рядом административного здания. При этом плата за его установку и обслуживание взимается только с собственников многоквартирного дома.

«Вопрос о балансовой принадлежности теплообменника за период управления домом не решался, в связи с чем, руководителю управляющей компании прокурором города внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Собственников помещений административного здания предупредили о скором отключении от теплообменника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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