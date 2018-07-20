Южноуральцам рассказали, как передать показания приборов учета электроэнергии новому поставщику

В «МРСК Урала» рассказали о каналах передачи показаний приборов учета электроэнергии для жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», в связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО «МРСК Урала» сообщают, что показания индивидуальных приборов учета электроэнергии за июль и последующие месяцы можно передать в ОАО «МРСК Урала» любым из следующих способов:

По телефону-автоответчику 8-800-1000-172, следуя указаниям автоинформатора.

На сайте компании в разделе «Клиентам» – «Энергосбытовая деятельность» – «Челябинская область» – «Передача показаний» https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/transfer/. Введите номер лицевого счёта, указанный в прежних квитанциях (номера лицевых счетов физических лиц не изменяются), а затем – в соответствующих полях – показания приборов учёта. Сервис начнёт работать 21 июля в 8:00.

По электронной почте sbyt74@che.mrsk-ural.ru до 23 числа расчетного месяца. В теме сообщения укажите: «Показания за июль 2018», а в сообщении помимо показаний счетчика – фамилию, имя и отчество плательщика (полностью), адрес, номер лицевого счета.

Заполните ведомость для сбора показаний в расчётных центрах.

Оплату электроэнергии за июль 2018 года и последующие периоды нужно производить по реквизитам ОАО «МРСК Урала», которые будут указаны в квитанциях за июль. Квитанции будут доставлены потребителям-физическим лицам в начале августа 2018 года.

Энергетики «МРСК Урала» готовы ответить на все возникающие вопросы. В компании работает телефон «горячей» линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный). Также на сайте ОАО «МРСК Урала» создан специальный раздел, посвященный новой сбытовой функции энергокомпании. С главной страницы сайта выбрать раздел «Клиентам», перейти в меню «Энергосбытовая деятельность», далее – «Челябинская область»: https://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/74/.

Специалисты энергокомпании продолжают технические мероприятия по установлению каналов передачи показаний приборов учета. Энергетики «МРСК Урала» прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить их и сделать процесс более автоматизированным, четким и прозрачным.

Для организации своевременного приема платежей от населения за потребленную электроэнергию с 1 июля 2018 года энергетики ОАО «МРСК Урала» организовали работу с крупнейшими банками и расчетно-кассовыми организациями Челябинской области. Так, в ближайшее время жители Южного Урала смогут платить за электроэнергию в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка (Система «Город»), Челиндбанка, ФГУП «Почта России» на территории всей Челябинской области.

Напомним, что с 1 июля 2018 года статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» (вся территория Челябинской области за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ООО «Магнитогорская энергетическая компания») присвоен открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго России «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» от 25 июня 2018 №497). В соответствии с присвоенным статусом ОАО «МРСК Урала» приобретает и обязанность заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии с потребителями, в том числе с населением и с бюджетными учреждениями, расположенными в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка» принял решение о лишении ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

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