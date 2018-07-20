В Курчатовском районе Челябинска закроют движение через железнодорожный переезд

В промзоне Курчатовского района Челябинска закроют движение через железнодорожный переезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с работами по ремонту железнодорожного переезда в районе Свердловского тракта, 24 с 8 часов субботы, 21 июля, до 20 часов 22 июля будет прекращено движение транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.18

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